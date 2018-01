HP/Palm revela tablet com webOS - Link - Estadão

A HP usou a marca da Palm, a empresa que comprou na metade do ano passado, para anunciar o seu novo tablet, o TouchPad nesta quarta-feira, 9. O sistema operacional não é nem Android, nem iOS e muito menos Windows, mas a plataforma webOS, que veio junto com a companhia de portáteis que adquiriu por US$ 1,2 bilhão e que deve fazer parte de diversos outros novos produtos.

O equipamento terá uma tela de 9,7 polegadas e resolução de 1.024 x 768 pixels, além de câmera frontal para videochamadas e suporte Flash. Além disso, terá opções de sincronização com outros dispositivos webOS, com troca automática de contatos. O tablet será vendido em versões com 16 gigabytes ou 32 gigabytes de armazenamento, e versões compatíveis com redes 3G e 4G devem ser lançadas em breve. O preço não foi anunciado.

Além do tablet, a HP/Palm ainda mostrou dois novos smartphones webOS. A terceira versão do Palm Pre terá tela de apenas 3,6 polegadas (mas resolução 800 x 400 pixels) e virá com câmera frontal e transeira, de 5 megapixels. Funcionará com um teclado físico deslizante.

A outra novidade é o modelo Veer, minúsculo e com tela de apenas 2,6 polegadas, do tamanho de um cartão de crédito. Terá 8 gigabytes de memória e resolução 320 x 400 pixels.