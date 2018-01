HTC + Windows - Link - Estadão

A taiwanesa HTC, quinta maior fabricante mundial de smartphones, deve anunciar um aparelho equipado com Windows 7 até o final deste ano, informou a empresa nesta quarta-feira.

Mais cedo, a companhia divulgou que a receita no segundo trimestre vai crescer para 50 bilhões de dólares de Taiwan (1 bilhão de libras), apoiada em melhora na demanda por aparelhos avançados.

A companhia também assinou acordo de licenciamento com a Microsoft cobrindo aparelhos da HTC que executam o sistema operacional Android, do Google. Não foram informadas que patentes da Microsoft estão envolvidas no acordo.