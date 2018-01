HTC amplia oferta de celulares Android - Link - Estadão

A fabricante de smartphones HTC revelou os detalhes de sua empreitada no setor de serviços para celulares e apresentou dois novos modelos de celulares inteligentes com o software Android do Google.

A empresa sediada em Taiwan – que também usa o Windows da Microsoft em seus telefones – luta pela posição de quarta maior fabricante mundial de smartphones com a Samsung Electronics.

O novo serviço da HTC oferece uso remoto de serviços de celulares via Internet e arquiva conteúdo considerado importante do celular.

A HTC apresentou ainda os novos modelos Desire HD e Desire Z durante evento para imprensa em Londres, afirmando que os smartphones devem chegar às lojas para o período natalino.

HTC Desire HD

O modelo Desire HD tem um processador Snapdragon da Qualcomm e vem com uma câmera de 8 megapixels e tela de 4,3 polegadas –uma das maiores da indústria.

HTC Desire Z

“Os dois novos aparelhos criados à partir do popular Desire levam o aparelho a disputar mercado com Apple, Samsung e outros”, disse Ben Wood, chefe de pesquisa da CSS Insight.

// Tarmo Virki (Reuters)