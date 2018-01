HTC lança novo smartphone - Link - Estadão

A escala das mudanças que enfrentam a Nokia no importante mercado de smartphones ficou clara na terça-feira, 12, quando um novo aparelho da taiwanesa HTC ofuscou o lançamento de dois novos modelos da gigante finlandesa.

A HTC, quinta maior fabricante mundial de smartphones, lançou o HTC Sensation, oferecendo uma biblioteca de filmes e programas de TV por uma tela ampla e equipado com um rápido processador de 1,2 GHz.

A Nokia, que desistiu da plataforma Symbian este ano depois de ficar atrás da Apple no segmento de celulares mais sofisticados, lançou dois modelos na tentativa de conter perda de usuários enquanto trabalha em novos aparelhos equipados com software da Microsoft.

Os aparelhos da Nokia lançados nesta terça-feira executam uma versão aprimorada do Symbian, com novos ícones, melhor sistema de entrada de texto e uma aplicação renovada do serviço Ovi Maps.

“O novo HTC Sensation reflete a montanha que a Nokia precisa escalar para reduzir a distância de hardware e software que a separa dos rivais”, disse Ben Wood, diretor de pesquisa da empresa CCS Insight.

“No dia em que a Nokia revela o X7 ‘entertainment phone’ com chip de 600 Mhz ela é superada pelo Sensation da HTC que tem um processador dual-core de 1,2 Ghz processor.”

O iPhone da Apple usava processadores de 600 MHz dois anos atrás.

O novo presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop, anunciou a desistência da Nokia em relação ao Symbian em fevereiro, afirmando que a companhia passaria a usar a tecnologia ainda não provada da Microsoft. Elop disse que a tecnologia Symbian não era mais boa o bastante para o futuro da maior fabricante de celulares do mundo em volume.

Desafio asiático. A HTC revelou seu novo celular em Londres, ressaltando acesso fácil a conteúdo como filmes, fotos, integração com redes sociais e cotações de ações.

O aparelho, que é voltado para o segmento premium do mercado e vai competir com o iPhone, usa sistema operacional Android, do Google, que encerrou reinado de 10 anos de liderança do Symbian.

O celular também terá o recurso HTC Watch, um serviço que permite aos usuários assistir a vídeos de uma biblioteca com os mais recentes filmes e programas de televisão sem ter de esperar que o conteúdo termine de ser baixado para o aparelho.

Os novos modelos da Nokia, o E6 e o X7, serão vendidos por 340 euros (US$ 491,6) e 380 euros, respectivamente, excluindo subsídios, no final deste trimestre.

O enfraquecimento da posição da Nokia no mercado de aparelhos mais sofisticados deve afetar seu resultado de primeiro trimestre, que deve recuar 29% sobre o obtido um ano antes, segundo pesquisa da Reuters com 31 analistas.

