HTC terá dois celulares com novo Windows - Link - Estadão

BERLIM – A taiuanesa HTC apresentou na quinta-feira, 1º, dois novos modelos de smartphones com o novo sistema operacional da Microsoft, o Windows Phone Mango, com objetivo de continuar aproveitando a forte demanda por smartphones no quarto trimestre, inflada pela temporada de festas de fim de ano.

Os novos modelos incluem o Titan, o mais caro da linha da empresa, e o Radar. Ambos utilizarão a nova versão do Windows Phone e fará da HTC a primeira empresa a lançar o novo sistema operacional no mercado europeu, quando os aparelhos chegarem às lojas no começo de outubro.

A quinta maior fabricante mundial de smartphones afirmou estar otimista com final do ano, e antecipou que a demanda dos consumidores por seus aparelhos mais recentes desafia as preocupações macroeconômicas mais amplas, segundo um executivo da companhia.

“Estou confiante quanto ao terceiro trimestre. Antecipamos um quarto trimestre forte,” disse Florian Seiche, presidente das operações da HTC na Europa, Oriente Médio e África, à Reuters, durante evento do setor em Berlim.

Seiche disse que a demanda pelos modelos mais recentes continuava firme, apesar de preocupações macroeconômicas e de ciclos de reposição mais longos em alguns países.

Em 29 de julho, a HTC anunciou uma projeção melhor que a esperada para o terceiro trimestre, estimando que as vendas dobrariam ante o mesmo período em 2010, para 13,5 milhões de celulares, com margem bruta de 28%, ante 29% a 30% nos trimestres anteriores.

Analistas afirmam que a HTC precisa de novos mercados para sustentar seu crescimento e terá, novamente, de recorrer à velocidade e inovação que a transformaram em uma marca mundial em apenas cinco anos, e levaram seu valor de mercado a superar o da Nokia este ano.

HTC Radar

O Radar terá tela touch de 3,8 polegadas, processador Qualcomm de 1GHz, câmera de 5 MP e flash LED.

HTC Titan

O Titan virá com 4,7 polegadas, processador Qualcomm de 1,5GHz e câmera de 8 MP.

