HTC terá sistema operacional próprio - Link - Estadão

Plataforma será exclusiva para mercado chinês e quer reduzir dependência de empresas do país em relação ao Android

Peter Chou, CEO da HTC FOTO: Gustau Nacarino/REUTERS

SÃO PAULO – A HTC estaria desenvolvendo um sistema operacional móvel especialmente para o mercado chinês, segundo fontes não identificadas ouvidas pelo Wall Street Journal.

A nova plataforma deve chegar até o fim do ano e promete integração com aplicativos chineses como o site de microblogs Weibo, as fontes informaram.

O projeto da HTC tem sido discutido junto com autoridades do governo chinês. A iniciativa vai ao encontro de uma estratégia maior da China de desenvolver software que faça frente à tecnologia dominante de empresas americanas. Em março, o ministro da tecnologia do país afirmou que a indústria de celulares local era muito dependente do Android.

Aparelhos com o sistema da HTC já estão sendo testados, segundo o WSJ. Alguns protótipos teriam sido mandados para oficiais chineses.