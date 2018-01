HTC vs Apple: decisão judicial é adiada - Link - Estadão

Fabricante do iPhone vem buscando proibir os produtos da empresa de Taiwan nos EUA

A HTC, quarta maior fabricante mundial de smartphones, anunciou na quarta, 14, que um tribunal norte-americano adiou de novo decisão final em um processo contra a Apple, que vem buscando proibir a venda de produtos da HTC nos Estados Unidos.

Uma representante da HTC informou que a Comissão de Comércio Internacional (ITC), uma instituição de comércio externo norte-americana que investiga violações de patentes envolvendo bens importados, pronunciaria sua decisão em 19 de dezembro. Ela acrescentou que a ITC não informou motivo para o adiamento.

A Comissão de Comércio Internacional havia marcado anteriormente a decisão para a quarta-feira, depois de adiar a data originalmente prevista, 6 de dezembro.

“É difícil determinar se o adiamento é bom ou ruim, porque não conhecemos o motivo para que tenha acontecido”, disse Bonnie Chang, analista da Yuanta Securities. “Esperamos que a decisão surja o mais rápido possível, para que possamos prever qual será o desfecho e se haverá um acordo, e com isso poderemos ter uma visão melhor dos fundamentos da HTC no ano que vem”, disse.

A decisão é crucial para a HTC -que vem enfrentando batalhas judiciais e forte concorrência da Apple e Samsung Electronics- porque pode resultar na proibição de venda de seus aparelhos nos EUA, mercado que responde por 50% de sua receita.

O processo é visto por alguns como indicador de resultado da disputa mais ampla por mercado entre os celulares equipados com o sistema operacional Google Android, muitos dos quais fabricados pela HTC, e a linha de produtos da Apple.

A sul-coreana Samsung Electronics, que também produz celulares Android, está envolvida em disputas judiciais semelhantes com a Apple.