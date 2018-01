CES 2017: Huawei anuncia primeiro smartphone com Alexa - Link - Estadão

Quem já tem o Mate 9 receberá a Alexa por meio de uma atualização do sistema

A fabricante chinesa Huawei anunciou nesta quinta-feira, 5, que seu atual smartphone topo de linha, o Huawei Mate 9, vai ganhar uma nova versão com a assistente pessoal da Amazon, a Alexa. O aparelho, que já está à venda na Europa e na Ásia, chega ao mercado dos Estados Unidos nessa sexta-feira, 6, com um aplicativo pré-instalado da assistente pessoal.

É a primeira vez que a assistente pessoal da Amazon – presente nas caixas de som conectadas Amazon Echo – será componente de fábrica de um smartphone, fazendo dela um rival definitivo para a Siri, da Apple, e o Google Assistant. Para os usuários que já possuem um Mate 9, a assistente pessoal fará parte do sistema depois que uma atualização for feita.

Além da assistente pessoal Alexa, o Mate 9 é um smartphone de configurações poderosas: ele tem tela de 5,9 polegadas, 4GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento e uma bateria robusta de 4 mil mAh, além de sensor de impressão digital e de uma câmera traseira com duas lentes – em sistema semelhante ao do iPhone 7 Plus. Nos Estados Unidos, o aparelho será vendido em duas cores (prata e cinza) por US$ 600.

O Mate 9 não tem previsão de chegada ao Brasil, uma vez que a Huawei não vende seus smartphones no País – a empresa tem apenas representação aqui para negócios na área de telecomunicações.