Huawei fará tablets no Brasil até 2012 - Link - Estadão

O presidente da empresa chinesa no Brasil ainda estuda se produção será terceirizada ou com fábrica própria

SÃO PAULO – A chinesa Huawei pretende produzir tablets no Brasil até o primeiro semestre de 2012 e não descarta aquisições de fabricantes nacionais para atuar de forma mais agressiva no país, afirmou o presidente da Huawei do Brasil, Li Ke.

A companhia –que anunciou nesta segunda-feira o início da montagem de seu smartphone Ideos no Brasil e a fabricação nacional de alguns componentes do aparelho por meio da terceirizada Flextronics, em Sorocaba, no interior de São Paulo– também pretende se beneficiar da lei de incentivo fiscal para tablets.

“Queremos estar produzindo e comercializando os tablets até o início do ano que vem”, afirmou Li Ke durante a Futurecom, evento do setor de telecomunicações em São Paulo.

A Huawei já fabrica no Brasil equipamentos de infraestrutura de telefonia. Com o investimento de 350 milhões de dólares para os próximos cinco anos anunciado mais cedo em 2011, também vai produzir aparelhos do segmento de transmissão, outros modelos de celulares e os tablets, além de financiar um centro de pesquisa e desenvolvimento e o treinamento de mais de 3 mil técnicos.

“A modalidade de fabricação (dos novos aparelhos) pode ser terceirizada ou podemos investir em uma fábrica própria (…) ainda estamos analisando se o restante será produzido pela Flextronics”, disse Li Ke em chinês, acompanhado de um intérprete. Segundo ele, a Huawei não descarta aquisições para o caso de uma unidade de fabricação própria no país.

/ REUTERS