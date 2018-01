Huawei lança smartphone mais fino do mundo - Link - Estadão

Com o Ascend P6, empresa reforça ambições de competir com Apple e Samsung

LONDRES – A chinesa Huawei revelou seu smartphone que será o carro-chefe da empresa, o Ascend P6, em seu primeiro evento de lançamento independente na terça-feira, 18, dando ênfase às suas ambições de competir com a Apple e Samsung pelo alto escalão da tecnologia móvel.

A empresa diz que o dispositivo, com 6,18 milímetros de espessura, é o mais fino do mundo. Tem uma câmera frontal de 5 megapixels, projetada para tirar “fotos de si mesmo” para serem compartilhadas em redes de mídia social.

A empresa escolheu a data de lançamento –18 de junho (6/18, na escrita em inglês)– para combinar com as dimensões do smartphone.

O lançamento, em um local de arte no norte de Londres, pega uma deixa da Apple e Samsung, sendo que ambos fizeram anúncios de novos produtos em eventos de alto nível por vários anos.

Anteriormente, a Huawei apresentava seus aparelhos em feiras da indústria, como a Mobile World Congress em Barcelona.

A Huawei, que também faz equipamentos de rede de telecomunicações, está buscando impulsionar as vendas de seus dispositivos de consumo, setor em que só tem a sua própria marca há cerca de três anos.

O Ascend P6 usa uma versão customizada do sistema operacional Android, do Google.

