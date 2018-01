Hulu na bolsa - Link - Estadão

O Hulu analisa a possibilidade de colocar parte de seu capital da bolsa de Nova York, informa o New York Times. Sem citar suas fontes, o jornal aposta que a ação poderia valorizar o site americano de vídeos em mais de dois 2 bilhões de dólares e adianta que a oferta pública de venda de ações deve surgir nos próximos meses.

Criado há três anos, o Hulu permite que os usuários assistam a filmes e séries norte-americanas sem baixá-los e com muito menos publicidade que na televisão. A empresa é uma aliança estratégica entre as empresas de comunicação News Corporation, Walt Disney e NBC Universal (afiliada da General Electric) e o grupo privado de investimento Providence Equity Partners.

Ainda segundo o NYT, o portal rendeu aproximadamente 100 milhões de dólares no ano passado e está a caminho de repetir o feito já na metade deste ano. Para chegar a um equilíbrio financeiro entre o modelo de assinaturas e o baseado em publicidade, o Hulu lançou, no mês passado, um novo serviço de cadastramento pago para usuários que querem ver séries e filmes telefones móveis, consoles, televisões e computadores.

Há algumas semanas, executivos do Hulu iniciaram contatos com bancos de investimento sobre operações de venda de ações. O jornal afirma que esta poderia ser uma das idas a público mais importantes do ano.

Nem o NYT nem a Reuters conseguiram falar com representantes da Hulu para comentar o assunto.

Archana Shankar (REUTERS) com informações da EFE