Hulu pode começar a cobrar por conteúdo - Link - Estadão

O futuro do Hulu ficou incerto depois que a Comcast – maior companhia de TV a cabo dos Estados Unidos – começou a negociar uma possível fusão com a NBC Universal. O acordo criaria uma nova empresa que, além de proprietária da NBC, também possuiria os canais por assinatura Bravo, E! e SyFy, além de 30% do Hulu – que é resultado de parceria da NBC com a Fox e a Disney.

A Comcast já manifestou outras vezes seu repúdio pelo modelo de negócio do Hulu, pois a distribuição gratuita conflita imediatamente com o funcionamento padrão das TVs por assinatura – que pagam pelo direito de distribuir seus canais e programas, alguns com exclusividade.

O Hulu ainda perdeu em junho um de seus criadores e ferrenho defensor do modelo gratuito, Peter Chernin, ex-diretor de Operações da Fox. Segundo o LA Times, pessoas ligadas à empresa sugerem que a ideia de adotar um modelo de assinatura mensal vem ganhando cada vez mais força, apesar de ainda não haver nenhuma intenção oficialmente anunciada por parte do site.