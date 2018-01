IBGE vira alvo em terceiro dia de ataques - Link - Estadão

??? Novo grupo hacker, chamado Fail Shell, invade site e diz que mais ataques ocorrerão ainda neste mês

BRASÍLIA – Sites do governo brasileiro foram atacados nesta sexta-feira, 24, pelo terceiro dia consecutivo por cibercriminosos. A página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) foi invadida na manhã desta sexta por um grupo intitulado Fail Shell e que estampou no site uma fotografia que imita as cores da bandeira do Brasil com a frase “IBGE hackeado”.

—-

O instituto teve que retirar do ar sua página de internet, embora a assessoria de imprensa tenha assegurado que seu banco de dados não fora comprometido.

Além da imagem com a bandeira, o grupo subiu ainda uma mensagem de tom nacionalista com ameaças de mais invasões.

“Este mês, o governo vivenciará o maior número de ataques de natureza virtual na sua história feito pelo Fail Shell. Entendam tais ataques como forma de protesto de um grupo nacionalista que deseja fazer do Brasil um país melhor. Tenha orgulho de ser brasileiro, ame o seu país, só assim poderemos crescer e evoluir”. E prosseguem: “Brasil, um país de todos! Não há espaço para grupos sem qualquer ideologia como LulzSec ou Anonymous no Brasil”

A filial do grupo Lulz Security foi a responsável por ataques às páginas da presidência, governo, Ministério dos Esportes, Receita Federal, Senado e Petrobras www.petrobras.com.br) entre estas quarta e quinta-feira. O governo confirmou os ataques, mas defendeu a segurança de suas redes de internet.

Também divulgaram pelo Twitter supostos dados pessoais da presidente Dilma Roussef, do ministro da Educação Fernando Haddad, do prefeito de São Paulo Gilberto Kassab e de vários legisladores.

O Serviço de Processamento de Dados (Serpro) do governo disse ter conseguido conter os ataques a sites oficiais. Gilberto Paganotto, diretor do Serpro, afirmou que as tentativas de invadir os sites oficias são frequentes, mas o organismo conta com pessoal capacitado para prevenção de ações de cibercriminoso, disse à Agência Brasil.

