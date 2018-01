IBM demitiu mais de mil funcionários nos EUA; diz site - Link - Estadão

Cortes nesta semana afetam diversas unidades no país

NOVA YORK – A IBM demitiu esta semana mais de mil funcionários, segundo noticiou nesta terça-feira, 28, o site especializado em tecnologia Computerworld, citando dados de uma organização de trabalhadores.

Os funcionários demitidos são de diversas unidades nos EUA, e quase metade deles “são móveis ou trabalham em casa”, segundo um porta-voz da Alliance@IBM/CWA Local 1701, que coleta seus dados diretamente da equipe da IBM.

Um porta-voz da companhia disse em comunicado que a IBM “está constantemente reequilibrando sua força de trabalho”, segundo a reportagem da Computerworld.

“Isso significa reduzir algumas aéreas e contratar em outras — com base nas mudanças em tecnologia e nas demandas dos clientes. Essa flexibilidade permite que a IBM permaneça competitiva e relevante em um setor que está em constante mudança. E dada a natureza competitiva do nosso negócio, nós não discutimos publicamente os detalhes dos nossos planos sobre pessoal”, acrescentou. As informações são da Dow Jones.

/ AGÊNCIA ESTADO