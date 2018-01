IBM e ex-líder do LCD Soundsystem fazem música ?inspirada? em jogos de tênis - Link - Estadão

A IBM convidou o produtor musical James Murphy, líder da extinta banda de dance-rock LCD Soundsystem, para encabeçar um projeto criado para o torneio de tênis US Open, que vai até o dia 8 de setembro: misturar música com big data e criar trilhas diferentes para cada partida a partir de dados dos próprios jogos.

A empresa colocou um desenvolvedor para trabalhar com Murphy na automatização de algoritmos de música eletrônica e, juntos, os dois devem gerar cerca de 400 horas de música até a final do torneio. “Eu não estou criando música. É a máquina quem faz isso. Eu só crio probabilidades para música”, diz Murphy em um vídeo sobre o projeto.

Funciona assim: a dupla associa elementos do jogo como saques e faltas a um determinado instrumento. O mesmo acontece com outras informações como temperatura, clima, gênero dos jogadores, etc. O algoritmo faz a leitura da sequência de dados gerada por cada partida e cria uma mistura musical que gera uma sonoridade única para cada disputa.

Os resultados obtidos até agora estão disponíveis em um site especial criado pela IBM chamado “The U.S. Open Sessions”.