IBM e Google fazem acordo para produção de chips - Link - Estadão

Empresa vai licenciar tecnologia de processadores para consórcio que une empresas como Google e Nvidia

EUA – A fornecedora de serviços de tecnologia IBM está se unindo ao Google e várias outras empresas de tecnologia para licenciar a tecnologia de chip IBM Power, em um esforço para atrair mais usuários.

Sob o consórcio denominado OpenPower Consortium, a IBM e o Google — juntamente com a designer de chips israelense Mellanox Technologies, a fabricante norte-americana de chips Nvidia Corp e o servidor sediado em Taiwan Tyan Computer Corp – construirão servidor, rede e tecnologia de armazenamento baseada em chips para nuvem.

Hardware e software, anteriormente de propriedade da IBM, estarão abertos para desenvolvimento e licenciamento de terceiros, informou a IBM em comunicado.

A aliança está disponível a qualquer companhia que quiser participar e inovar na plataforma, informou a IBM.

A IBM compete com a Intel e a fabricante de chips ARM Holdings, que domina o mercado.

As receitas do IBM Power Systems caíram 25% no segundo trimestre comparado ao ano anterior.

/ REUTERS