IBM investe US$1 bi para lucrar com Watson - Link - Estadão

“Estrela de TV”, supercomputador pode ser nova fonte de renda para a empresa de tecnologia

SÃO PAULO – A IBM disse que vai investir mais de US$ 1 bilhão para criar uma nova unidade de negócios para o Watson, enquanto a gigante de tecnologia espera obter mais receita com o sistema de supercomputador que venceu os humanos no programa de perguntas e respostas de televisão Jeopardy nos Estados Unidos.

A maior provedora de serviços de tecnologia do mundo disse que o IBM Watson Group será dirigido por Michael Rhodin, que era anteriormente vice-presidente sênior do grupo de soluções de software da IBM.

A IBM disse que o investimento inclui um fundo de capital de US$ 100 milhões para impulsionar a inovação no seu Watson Developers Cloud, que a empresa abriu para desenvolvedores de aplicativos externos no ano passado.

A unidade terá cerca de 2 mil funcionários e ficará baseada em Nova York.

O Watson, que bateu participantes no programa de TV Jeopardy, um quiz show nos Estados Unidos, em 2011, é um sistema de supercomputador de inteligência artificial nomeado em homenagem ao lendária presidente da International Business Machines (IBM) Thomas Watson.

Usando recursos de linguagem natural e análise, o Watson processa a informação semelhante à forma como as pessoas pensam, o que lhe permite analisar e interpretar grandes quantidades de dados rapidamente.

/ REUTERS