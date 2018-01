IBM supera valor da Microsoft após 15 anos - Link - Estadão

A IBM superou sua antiga rival Microsoft em valor de mercado nesta segunda-feira, 23, pela primeira vez desde abril de 1996. A IBM dominou a indústria de computadores por décadas até a Microsoft começar a fornecer o sistema operacional Windows no começo da década dos anos 1980, mudando a cara da indústria.

O cofundador da Microsoft Bill Gates (à dir) e o presidente-executivo da Intel, Andy Grove, ao na festa de 20 anos do IBM PC no museu de tecnologia de San Jose. FOTO:Lou Dematteis/REUTERS – 08/08/2011

O fundador da Microsoft Bill Gates quebrou um paradigma no setor, apostando que o software seria mais valioso que o hardware. Em 1999, a Microsoft tinha valor de mercado três vezes maior que o da IBM.

Enquanto a Microsoft crescia, a IBM era classificada como uma empresa antiquada, lenta e que não seria capaz de acompanhar a revolução tecnológica.

Desde o estouro da bolha de internet em 2000, o jogo parece ter se invertido: as ações da Microsoft estão estagnadas, com investidores duvidando de sua habilidade de se mover além do Windows e do pacote de aplicativos Office, enquanto rivais mais jovens como Google e Facebook ganham destaque.

Ao mesmo tempo, a IBM se reestruturou como uma especialista em software de negócios, servidores e consultoria — se distanciando do negócio de PCs.

Um investidor que comprou US$ 100 mil em ações da IBM e a mesma quantia em ações da Microsoft 10 anos atrás teria atualmente cerca de US$ 143 mil com a primeira e US$ 69 mil com a segunda empresa.

A ressurgente Apple superou a Microsoft em valor de mercado no ano passado e atualmente é com folga a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo.

De acordo com dados da Reuters, o valor de mercado da Apple estava em US$ 308,3 bilhões nesta segunda-feira. A IBM valia US$ 203,5 bilhões, enquanto a Microsoft tinha um valor de US$ 201,1 bilhões.

Perto do fechamento dos mercados acionários dos Estados Unidos nesta segunda, as ações da IBM cediam 1,2% e as da Microsoft caíam 1,4%.

