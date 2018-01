iBooks agora aceita PDF - Link - Estadão

O aplicativo para leitura de livros do iPad, o iBooks, agora também estará disponível no iPhone e no iPod Touch. Além disso, o programa passará por algumas mudanças anunciadas no WWDC, evento da Apple realizado na tarde desta segunda-feira, 7. O programa começará a aceitar arquivos em PDF e anotações no meio dos e-books (os livros em formato digital).

O usuário terá duas ‘estantes’: uma para conteúdo adquirido na iBooks Store, aprovado pela empresa, e outro para PDFs, que você pode baixar em qualquer lugar. Além disso, os livros adquiridos na loja da Apple poderão ser lidos em qualquer um dos três dispositivos, comprando apenas um arquivo. Segundo um porta-voz da Apple Brasil, o sistema ainda saberá identificar em que página você parou e resgatará suas marcações, mesmo se elas foram feitas em outro equipamento.

A experiência da leitura também deve melhorar, graças à tecnologia da tela da quarta geração do iPhone. Chamado por Jobs de ‘Retina Display’, o visor terá quatro vezes mais pixels do que a versão anterior do aparelho. “As letras dos livros parecem impressas, você não consegue distinguir os pixels”, disse o presidente-executivo da companhia.

Outra novidade, a possibilidade da publicação de autores independentes, ficou de fora da apresentação de Jobs. Na semana passada, a Apple anunciou que qualquer um poderia lançar seus livros na loja virtual, bastando para isso a aprovação da obra pela empresa. A iniciativa vai na esteira do Kindle, da Amazon, que já havia feito isso há algum tempo.