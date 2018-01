Ibope e Twitter vão medir repercussão da TV nas mídias sociais - Link - Estadão

SÃO PAULO - O IBOPE Media e o Twitter anunciaram uma parceria para o lançamento do IBOPE Twitter TV Ratings (ITTR), um conjunto de soluções especializadas em medir a repercussão do conteúdo televisivo no ambiente digital.

O novo serviço, que deve ser vendido no Brasil ainda este ano e na Argentina e Colômbia até 2015, funcionará como uma espécie de medidor de audiência na internet para apoiar a estratégia de anunciantes e emissoras, mostrando o alcance e o engajamento de telespectadores com base em conversas sobre a TV no Twitter.

O IBOPE Media diz haver demanda por esse tipo de informação, já que 54% dos internautas brasileiros assistem TV e usam internet ao mesmo tempo. Entre eles, 38% comentam sobre o que estão assistindo, segundo pesquisas do IBOPE Media. “O ITTR é a consequência natural do crescente engajamento da audiência televisiva nas redes sociais e do desejo de estabelecer um benchmark comum nesta área”, diz Orlando Lopes, CEO do IBOPE Media.

“Como a experiência de assistir TV continua evoluindo, as emissoras e anunciantes têm cada vez mais nos solicitado um referencial comum para medir o engajamento de sua programação na América Latina. Este acordo entre o IBOPE Media e o Twitter se destina a responder essa demanda na região”, afirma Guilherme Ribenboim, Diretor Geral do Twitter Brasil.

O ITTR adotará o modelo freemium – serviços básicos são gratuitos, com funções específicas pagas. Segundo o IBOPE Media, a camada superior de dados, como a classificação do programa, será de acesso gratuito pelas redes sociais do IBOPE Media. Para os clientes que desejarem mais detalhes sobre as análises e os dados, serão oferecidas outras opções de produtos pagos que ainda estão sendo definidas.

O IBOPE Media foi uma das primeiras empresas de pesquisa na América Latina a iniciar a medição de engajamento dos telespectadores em redes sociais. Em 2012, a empresa de pesquisa realizou um estudo – o Social TV – que aprofundou o entendimento sobre o uso simultâneo da TV e da internet, detalhando os hábitos dos internautas que comentam a programação televisiva. No ano passado, a empresa fechou uma parceria com a startup Qual Canal para desenvolver um índice de medição do potencial viral de um programa, o Viral Index (VI).