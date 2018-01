Ícone da fotografia; nova Pen E-P1 ganha vídeo à la Gondry - Link - Estadão

ATUALIZAÇÃO 09/07 19:40

Para quem gostou da simpática música “Down Below”, que serve de trilha sonora para o vídeo, ela está disponível para download em MP3 no site oficial da campanha.

Um belíssimo vídeo em ‘stop motion’ criado pela Olympus para divulgar a câmera Pen E-P1, nova encarnação da sua clássica linha de câmeras que está completando 50 anos, é de deixar qualquer um embasbacado. Para fazer a animação foram tiradas 60 mil fotos. Dessas, 9.600 foram reveladas e organizadas para formar o filminho. Finalmente, outras 1.800 fotos foram refeitas para que tudo ficasse perfeito. Ah, sim, é difícil acreditar, tamanha a sincronia e fluidez dos movimentos, mas a Olympus garante que não houve nenhuma pós-produção. Tudo feito de forma artesanal a lá Michel Gondry. Confira:

A nova Pen E-P1, apresentada no final do mês passado, é a aposta da Olympus para entrar na seara das chamadas câmeras híbridas, que prometem a qualidade de uma DLSR, com – quase – a conveniência de uma compacta. O ‘Link’ já falou sobre elas em 9 de março, leia aqui. Repleta de ótimos atributos técnicos, a nova Pen tem um único e grande senão, o seu preço, ainda bastante proibitivo.

