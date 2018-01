'Ideia é criar regulamentação para segmento de fintech crescer', diz diretor do BC - Link - Estadão

DIDA SAMPAIO/ESTADAO Octavio Ribeiro Damaso, diretor de Regulação do Banco Central, afirma que a instituição está dialogando com as fintechs "há muito tempo".

O diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Ribeiro Damaso, afirmou hoje que a instituição tem trabalhado "intensamente" na agenda de inovação em que se inserem as fintechs - empresas que utilizam tecnologia para atuar no setor financeiro. "Vemos como extremamente positivo este processo", afirmou Damaso.

Segundo ele, existem gaps (lacunas) no sistema financeiro brasileiro, sendo que os mais tradicionais são encontrados no mercado de crédito para micro e pequenas empresas. "Mas há também mercados pouco atingidos por questão de margem (da operação). As fintechs vão explorando estes mercados."

Damaso afirmou ainda que o diálogo com o segmento começou "há muito tempo" e que a intenção do BC é estabelecer uma "regulamentação light". "Inovação é importante, a entrada de novas empresas é importante, mas é importante também obedecer ao arcabouço legal", pontuou. "Não vamos regulamentar o blockchain, porque isso é uma tecnologia. E o BC não entra em regulamentação de tecnologia", acrescentou.

O diretor lembrou ainda que o BC está, atualmente, com duas consultas públicas abertas. Uma diz respeito à política de segurança na internet e outra às fintechs que atuam na área de crédito. "O objetivo é criar um modelo simples, reconhecendo a peculiaridade dessas empresas", disse Damaso, acrescentando que a ideia é permitir que o segmento cresça.

Damaso participa hoje do "Workshop Fintechs: Uma força transformadora para o financiamento das empresas brasileiras?", promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Brasília.