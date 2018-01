Ideias sustentáveis marcam CES 2012 - Link - Estadão

Feira tem credenciais de material reciclado, separação de resíduos e muita tecnologia sustentável

Bateria Sherpa 50 da Goal Zero pode ser recarregada via eletricidade ou com energia solar para, depois, fornecer energia para um tablet ou smartphone. FOTO: Divulgação.

LAS VEGAS – Credenciais de material reciclado, contêineres para separar resíduos e um espaço reservado somente para as novidades tecnológicas sustentáveis, como um netbook com tela solar, fazem desta edição do Consumer Electronics Show (CES) uma das feiras mais sustentáveis do mundo, segundo seus organizadores.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Nomeada em 2010 como a feira mais ecológica da América do Norte pela revista “Trade Show Executive”, o fórum tecnológico CES mantém seu espírito verde nesta edição com inúmeras iniciativas, como a distribuição de credenciais realizadas com material reciclado. Após o término da feira na próxima sexta-feira, as credenciais também serão recolhidas para serem usadas novamente.

Para transformarem a CES em uma feira sustentável, os organizadores não possuem uma tarefa simples, já que o evento conta com uma superfície equivalente a 37 campos de futebol e uma previsão de mais de 140 mil visitantes. Mas, a cada ano, há uma melhora neste aspecto. A taxa de reciclagem, por exemplo, passará de 68% para 77% e reaproveitará mais de 289,6 toneladas de lixo.

O encontro de eletrônicos de consumo mais importante do mundo também possui uma área chamada “Sustainable Planet” (Planeta Sustentável), a qual recebe empresas com propostas ecológicas em diversas áreas, como as energias renováveis, construção sustentável e outras mais específicas.

O primeiro portátil que funciona com energia solar foi apresentado na CES pela companhia Samsung, a qual também desenhou um netbook com sua superfície coberta com uma placa solar capaz de gerar uma hora de bateria por cada duas horas de exposição ao sol.

A reciclagem de dispositivos da LG, que em sua conferência especificou que a cada ano reaproveitam 10 toneladas de resíduos eletrônicos, e o compromisso com a eficiência energética da Sony são alguns exemplos como as marcas estão cada vez mais preocupadas com as questões ecológicas.

A CES também apresenta alternativas para a rápida obsolescência dos dispositivos tecnológicos com companhias como a Acme Electronic Recycling e a Global Electronic Recycling, que são dedicadas a dar um segundo uso aos componentes de todo tipo de aparatos, além da Waste Management, que propõe soluções de reciclagem para diferentes modelos de negócio.

As energias renováveis também estão se aproximando dos lares graças às propostas de empresas, como a Urban Green Energy, especializada na aplicação da energia eólica nas residências, Solarfocu e Goal Zero, fabricantes de carregadores que funcionam com energia solar.

Todos os esforços dos organizadores da feira para fazer das novas tecnologias uma indústria sustentável são reunidos através do site Greener Gadgets, onde os usuários podem visualizar relatórios sobre os dispositivos mais eco-amigáveis e as alternativas de reciclagem mais adequadas.

/ EFE

+ Veja a cobertura completa da CES 2012