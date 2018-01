IFA aposta em 3D e tablets - Link - Estadão

A apresentação de novos produtos Apple não foi o único grande acontecimento no mundo da tecnologia na semana passada. Na quinta, 2, para a imprensa, e na sexta, 3, para o público, teve início a IFA, a maior e mais importante feira de tecnologia da Europa, realizada anualmente em Berlim, na Alemanha.

No evento deste ano, que vai até a próxima quarta, o foco ficou sobre a tecnologia 3D. A maior parte das grandes empresas apresentaram televisores 3D e a Sony foi além: exibiu um projetor que pode gerar imagens em três dimensões e um notebook Vaio 3D que precisa de óculos.

Mas também há espaço para ainda mais tablets (veja abaixo) e outras novidades. Uma delas é o Music Unlimited, serviço de armazenamento online de músicas da Sony. Ele ficará dentro do Qriocity, o sistema de conteúdo por demanda que a empresa vem anunciando desde janeiro e que deve começar a funcionar ainda este ano – mas por enquanto, nada de preço. Os usuários poderão acessar o serviço de seus aparelhos Sony que tenham conexão com a internet (PS3, celulares Sony Ericsson, notebooks Vaio). O Music Unlimited, que se pretende um passo além do iTunes na música digital, ainda não tem preço.

O tablet da Samsung vem com câmera embutida, que permite vídeo-conferências

Além de lançar seu tablet, a Toshiba anunciou a Toshiba Market, onde oferecerá aplicativos

Navegação mais humana

A Navteq mostrou o GPS Natural Guidance, que, torna a orientação mais intuitiva. Exemplo: em vez de dizer para o usuário virar à direita em 50 metros, avisa para fazer curva depois do prédio na esquina