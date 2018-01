IFA termina com recorde de público - Link - Estadão

TVs de tela fina e com imagem 3D foram destaque. FOTO: Christian Charisius/REUTERS

Depois de apresentar as últimas novidades mundias de televisores 3D e tablets, a Feira Internacional de Eletrônicos de Consumo (IFA) de Berlim encerrou nesta quarta-feira, 8, sua 50a. edição com recorde de expositores, visitantes e volume total de negócios.

O encontro empresarial reuniu entre 3 e 8 de setembro cerca de 235 mil visitantes (5% a mais que em 2009), 1.423 expositores de mais de 40 países (18% a mais) e proporcionou 3,5 bilhões de euros em acordos de negócios (9% a mais), de acordo com a organização.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados da feira. Nossas expectativas foram cumpridas”, afirmou em comunicados Rainer Zinkann, presidente da ZVEI, a Associação Alemã de Fabricantes de Eletrodomésticos.

Para Zinkann é “especialmente satisfatório” o número de visitantes profissionais, que aumentaram 8% em relação à edição anterior, segundo os organizadores.

Esta edição da feira ficou marcada pela apresentação de novos modelos de TVs 3D — que o setor considera como o futuro do mercado, depois das telas LCD — e os novos tablets da Samsung e Toshiba, que chegam para competir com o iPad da Apple.

Além disso, a IFA buscou dar espaço para os livros digitais, um dos novos setores dos eletrônicos em crescimento, com um pavilhão dedicado exclusivamente a esses aparelhos.

As conferências organizadas para a feira trouxeram personalidades da tecnologia, como o CEO do Google, Eric Schimidt, que revelou o lançamento do Google TV para 2011.

Outro destaque da IFA foi a participação internacional visível nos visitantes estrangeiros à negócios (21% do total) e dos meios de comunicação de outros países (9% a mais que a edição anterior).

Os expositores de fora da Alemanha foram liderados pela China este ano, que já é o país com mais empresas presentes na IFA, ajudados também pela presença de empresas de Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong.

Neste sentido, o chefe de operações da IFA, Christian Göke, reconheceu que o continente asiático tem sido o principal responsável para que este encontro empresarial “continue sendo importante”.

“A IFA tem melhorado a cada ano. Nosso caminho corrento e de sucesso fez da feira um acontecimento mundial”, apontou Jens Heithecker, diretor da IFA.

