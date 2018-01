IFA2009; o portal de entrada para a Europa - Link - Estadão

A poucas horas do início da feira, o gigantesco pavilhão está em obras. São 1,2 mil expositores, de todos os tamanhos – o Link percorreu os corredores em reforma e viu, além dos estandes gigantes da Panasonic, LG e Philips, vários pequenos expositores com tudo o que você imaginar – de GPS para rastrear cachorros a ferros de passar roupa multicoloridos.

É final de verão na Europa, e em Berlim as ruas estão cheias de pessoas aproveitando os últimos dias de temperatura agradável. Por conta da IFA, há bandeiras e cartazes espalhados por todos os cantos – quase todos eles estampados com a Miss IFA, alemã ruiva de olhos azuis que é garota-propaganda da feira.

Não há dúvidas do quanto o evento é importante para a Alemanha – no aeroporto, ainda na conexão em Frankfurt, o policial verificou o passaporte e me perguntou para onde eu estava indo. “Berlim”, eu disse. E ele “IFA, não é?”.

Acompanhe por aqui, e também pelo Twitter do Link, a cobertura completa da IFA2009.

O Link viajou à Berlim a convite da Philips