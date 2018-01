IFA2009: Taiwan (também) é aqui - Link - Estadão

Há todos os tipos de coisas. São aparelhos mirabolantes que você provavelmente vai ver em lojas de brinquedos, feiras, Santa Ifigênia ou mesmo na ’25 de março’ mais próxima – isso não significa, porém, que eles não sejam interessantes.

Speakers em forma de bichos de pelúcia – o nome da marca diz tudo: Lovely Creations Corporation. Há dois modelos: os que dançam e os que fazem showzinhos com luzes LED. Que tal?

Esses iluminam…

Televisores (também) em forma de bichos – a imagem pode não ser aquelas coisas, mas não dá para negar a simpatia desses monitores. Os animais menores são porta-retratos com tela de 8″, e os maiores são televisores HDMI de 19″. São fabricados pela Hanspree.

Conjunto ecológico – é uma série de produtos que usam energia solar. O “catch” capta a luz solar e a armazena – a energia pode ser usada em dois tipos de luminária e em um CD player (é, CD player).

Desktop Eee Pc Touchscreen – com conexão Wi-fi, câmera de vídeo, alto-falantes e tela LCD, o desktop touchscreen da Asus podia ser legal, mas decepcionou. A tela sensível ao toque deixa a desejar e o pequeno teclado não é nada amigável.

Eee Pc 1002 HA – agora, sim, um bichinho mais potente. Lançado pela Asus no início do ano, o netbook tem processador Intel Atom, 2GB de memória, 160GB de HD e tela 10″. É vendido no Brasil por cerca de R$ 1200.

