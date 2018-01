Igreja cria email e site para missas de Finados - Link - Estadão

Iniciativa foi da Igreja Católica das Filipinas

A Igreja Católica nas Filipinas criou um site e um e-mail para que os fiéis possam encomendar pela internet missas pelos seus familiares mortos, informou nesta terça, 1, a imprensa local.

A medida é dirigida principalmente para os milhões de filipinos que vivem no exterior e não podem celebrar em seu país nesta terça-feira o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados, nesta quarta, 2 de novembro.

“Os que não podem ir às igrejas, principalmente os filipinos que trabalham em outros países e marinheiros, podem pedir que a missa seja celebrada por seus entes queridos”, afirmou o diretor de comunicação da Conferência Episcopal das Filipinas, monsenhor Pedro Quitorio.

Segundo o sacerdote, os interessados podem clicar no quadro “pedido de missa” e enviar uma lista por e-mail com os nomes de seus familiares, que serão incluídos nos serviços entre os dias 1º e 8 de novembro.

Quitorio acrescentou que, embora o serviço seja gratuito, os fiéis também podem fazer alguma doação clicando no ícone sobre o formulário para pedir a missa.

Mais de 1 mil policiais garantem a segurança nos cemitérios de Manila devido ao grande número de pessoas que celebram estes dias dedicados aos santos e aos mortos.

Em 1º de novembro, os cemitérios filipinos se transformam em um mar de velas e buquês de flores no qual as famílias organizam celebrações, partidas de pôquer e karaokês.

Neste ano, a Conferência Episcopal alertou sobre os falsos sacerdotes que oferecem missas em troca de dinheiro para se aproveitar dos fiéis.

As Filipinas, com uma população de 90 milhões de habitantes, têm outros 10 milhões no exterior, cujas remessas de dinheiro enviadas as suas famílias representam 15% do Produto Interno Bruto (PIB).