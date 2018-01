Imagens de Nokia com Android vazam na web - Link - Estadão

Telas seriam do modelo inédito Normandy, que deverá ser de baixo custo e vir com dos chips

SÃO PAULO – Imagens vazadas mostrando telas de um celular da Nokia com sistema Android foram divulgadas nesta quarta-feira, 8. As imagens, que são de um modelo inédito chamado Normandy, foram publicadas no Twitter do site EVLeaks.

Como se pode constatar na parte da foto que mostra a tela de bloqueio do celular, o Android aparece com um certo jeitão de Windows Phone, graças ao texto em tamanho maior e às notificações na tela. O Windows Phone é o sistema padrão dos smartphones Lumia, da Nokia.

As outras duas telas mostradas na foto trazem imagens dos aplicativos Viber e Skype.

O projeto do celular Normandy foi noticiado no começo de dezembro pelo site The Verge. Segundo informações de bastidores, o aparelho deverá estar situado em uma faixa de preço econômica, ter dois chips e foco em mercados emergentes (pode nem ser lançado nos Estados Unidos).