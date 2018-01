Imagens do suposto iPad Mini vazam na web - Link - Estadão

Site chinês divulgou fotos do que parece ser o novo modelo de tablet da Apple

SÃO PAULO – Vazaram novas fotos do que pode ser o novo iPad Mini. O site chinês BoLoPad divulgou nesta terça-feira, 18, imagens de um aparelho que suspeitam se tratar do novo tablet da Apple. A tela teria 7,85 polegadas e o corpo seria de alumínio, com uma câmera na parte de trás e o típico botão “home” na frente. Ainda há uma entrada Lightning, e botões de volume e travamento, disse o site CNET.

No começo do mês, fotos de um aparelho parecido circularam pela internet, o que pode indicar que se trata mesmo da versão menor do iPad. Caso se confirme a veracidade das imagens, não será a primeira vez que os segredos da Apple vazam em tempos recentes.

Antes de seu lançamento, já se sabia de várias características do iPhone 5 devido a inúmeros vazamentos de informações e fotos do aparelho. Segundo o CNET, a Apple ainda não comentou o assunto.