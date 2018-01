Impressões direto do iPhone e do iPad - Link - Estadão

A Apple finalmente anunciou uma funcionalidade que permite a impressão de documentos diretamente do iPad, iPhone e iPod Touch.

O AirPrint detecta automaticamente as impressoras em uma rede Wi-Fi. Não há necessidade de cabos ou drivers adicionais.

O AirPrint resolve um problema que era alvo de críticas de muitos: a falta de opções para imprimir textos, gráficos e fotos. A ferramenta permitirá a impressão direta a partir do iPad, do iPhone 4 e 3GS, além do iPod Touch com o sistema operacional 4.2.

“O AirPrint é a poderosa nova arquitetura de impressão da Apple que combina a simplicidade do iOS — sem configurações, drivers de impressão e sem softwares para fazer download”, disse Philip Schiller, vice-presidente de marketing de produto.

A funcionalidade chega a partir de novembro. A Hewlett-Packard foi a primeira empresa a adotar a tecnologia, que estará disponível na linha ePrint que chegará às lojas no fim do ano.