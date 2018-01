iMussolini é tirado do ar - Link - Estadão

Há alguns dias, um aplicativo para iPhone vinha causando grande polêmica na Itália: iMussolini, criado por Luigi Marino, permitia que os donos do celular da Apple ouvissem e assistissem discursos do ditador fascista por US$ 0,99. Agora, o aplicativo foi tirado do ar. Os motivos são a grande polêmica em torno do assunto (muitos acusavam Marino de estar fazendo apologia ao fascismo) e a ameaça de processo que o desenvolvedor recebeu da empresa cinematográfica Instituto Luce, que é dona de alguns dos vídeos em que Mussolini aparece.

Mussolini revista tropa: sua versão digital foi deletada Foto: Reprodução

Vale lembrar que Marino garantia que seu objetivo não era defender o fascismo, mas sim facilitar os estudos sobre Mussolini. Leia mais aqui.