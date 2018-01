Índia cria computador de US$35 - Link - Estadão

A Índia apresentou nesta semana o que chamou de laptop mais barato do mundo, um computador com tela sensível ao toque que custa 35 dólares.

O ministro do Desenvolvimento de Recursos Humanos, Kapil Sibal, revelou um computador de baixo custo projetado para estudantes, afirmando que sua pasta iniciou negociações com fabricantes globais para iniciar a produção em massa.

“Chegamos a um ponto de desenvolvimento hoje em que a placa-mãe, chip, processamento, conectividade, tudo junto, tem custo ao redor de 35 dólares, incluindo memória, tela, tudo”, disse ele.

Ele disse que o aparelho com tela sensível ao toque vem com navegador de internet, leitor de documentos PDF e capacidade de videoconferência, mas seu hardware foi criado com flexibilidade suficiente para incorporar novos componentes de acordo com o usuário.

Sibal disse que o computador, baseado em Linux, deve ser apresentado a grandes instituições educacionais a partir de 2011, mas quer reduzir o preço ainda mais – para 20 dólares, ou mesmo, 10 dólares.

O computador foi desenvolvido pelas equipes de pesquisa no Instituto Indiano de Tecnologia e Instituto Indiano de Ciências.

A Índia investe cerca de 3 por cento de seu orçamento anual em educação escolar e melhorou sua taxa de alfabetização para cerca de 64 por cento de sua população de 1,2 bilhão de pessoas, mas estudos mostraram que muitos estudantes ainda mal podem ler ou escrever, e que muitas escolas públicas possuem instalações inadequadas.

/REUTERS