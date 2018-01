Índia lança 1º satélite de sistema de navegação próprio - Link - Estadão

Sistema indiano semelhante ao GPS, controlado pelos Estados Unidos, deve entrar em operação em 2015

NOVA DÉLHI – A Índia lançou o primeiro satélite de um sistema de navegação próprio semelhante ao Sistema de Posicionamento Global (GPS) dos Estados Unidos, que entrará em funcionamento em 2015, informou nesta terça-feira, 2, a agência espacial indiana.

O foguete decolou ontem à noite às 23h41 locais (15h11 de Brasília) em Sriharikota, uma base situada em uma região litorânea do sul do país, disse a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) em comunicado em seu site.

“A Índia entrou em uma nova era das aplicações espaciais”, afirmou o presidente da ISRO, K. Radhakrishnan, à agência local “Ians”.

Trata-se do primeiro de sete satélites que formarão o Sistema de Navegação por Satélite Regional da Índia (IRNSS), e que o país lançará a cada seis meses até 2015.

“Assim que o sistema estiver em funcionamento, a Índia não vai mais depender de outros países”, assegurou Radhakrishnan após o lançamento do satélite, que tem uma vida útil de 10 anos e ficará em orbita a uma distância de cerca de 36 mil quilômetros da Terra.

O IRNSS desempenhará funções civis e militares, e seu custo aproximado é de US$ 230 milhões.

Com isso, a Índia entra para o seleto grupo de países que dispõem de um sistema de navegação por satélite, como Estados Unidos (GPS) e Rússia (GLONASS), enquanto a China e a União Europeia estão desenvolvendo também seus próprios sistemas.

A Índia, que já realizou mais de 100 missões espaciais até o momento, lançou em 2008 sua primeira sonda lunar, prepara uma missão espacial para Marte este ano e tem planos de lançar em 2016 sua primeira missão espacial tripulada.

