Índia também quer dados do BlackBerry - Link - Estadão

As exigências da Índia estão causando uma nova dor de cabeça para o fabricante do BlackBerry, a canadense Research In Motion (RIM), depois que Nova Déli ameaçou um bloqueio que pode afetar um milhão dos 41 milhões de usuários do celular.

Preocupada com a segurança nacional, a Índia pode pedir às operadoras de celular o bloqueio do serviço de mensagem instantânea e de e-mails até que a RIM forneça os dados transmitidos por meio dos serviços, disse um representante do governo da Índia nesta quarta-feira, 11.

Se o bloqueio se concretizar, os usuários de BlackBerry na Índia apenas poderiam utilizar o telefone para fazer ligações e navegar na internet.

O serviço BlackBerry Messenger em demonstração em uma loja de Dubai. FOTO: AP

“Se eles não chegarem a uma solução, vamos pedir que as operadoras bloqueiem este serviço específico. Mas ele pode ser restabelecido se eles derem uma solução”, disse o representante do governo indiano, que pediu para não ser identificado.

As exigências da Índia se seguiram depois de um acordo doloroso com a Arábia Saudita, onde uma fonte da RIM disse ter concordado em compartilhar códigos dos usuários do BlackBerry Messenger com as autoridades. Os Emirados Árabes Unidos, o Líbano e a Algéria também querem saber quais são os códigos de acesso.

“Em geral a BlackBerry espera uma solução… devido ao potencial da Índia. Eles não iriam querer perder espaço em um período de intensa concorrência mundial”, disse Kamlesh Bhatia, analista de tecnologia do Gartner, empresa de pesquisa de mercado.

A Índia, um recente mercado em expansão para a RIM, teme que o BlackBerry pode estar escondendo atividades subversivas de terroristas. Em 2008, um grupo paquistanês usou celulares e telefones via satélite para coordenar os ataques terroristas em Mumbai que mataram 166 pessoas.

As ações da RIM caíram cerca de 2,8% desde que a crise internacional começou há duas semanas. A empresa com sede em Waterloo, no Estado de Ontario, Canadá, se negou a comentar os casos.

A empresa tem sido uma das mais promissoras do país nos últimos anos, e o ministro do Comércio Peter van Loan disse que procurou os representantes da Arábia Saudita para discutir a importância do BlackBerry.

Analistas disseram que a flutuação das ações sugerem que as exigências dos governos não são uma ameaça imediata. A atenção do investidor está focada mais no novo modelo BlackBerry Torch, um celular com tela de toque lançado na semana passada para competir com o iPhone da Apple e os telefones que utilizam o sistema operacional do Google, o Android.

A Índia criou barreiras na rede de celular do país depois dos ataques de Mumbai. Autoridades proibiram telefones pré-pagos e continuam a impedir o uso de mensagens de texto na região da Caxemira.

