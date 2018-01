Inflação levou a reajuste no preço da Netflix - Link - Estadão

Reajuste de R$ 15 para R$ 16,90 foi feita por causa do aumento de preços no Brasil, diz empresa

SÃO PAULO – A Netflix afirmou que a inflação no Brasil foi responsável pelo reajuste no valor das mensalidades no País, feito em abril, de R$ 15 para R$ 16,90. Em agosto, o reajuste também será repassado para os usuários brasileiros que se inscreveram no serviço quando a Netflix chegou ao Brasil, em 2011.

O CEO da Netflix, Reed Hastings. Foto: Marcio Fernandes/Estadão

Na divulgação dos seus resultados trimestrais, nesta segunda-feira, a Netflix disse que o número de usuários no Brasil continuou a crescer mesmo com o aumento. “Os preços serão atualizados para os usuários iniciais em agosto, mas nós esperamos um impacto relativamente baixo. A maioria dos preços no Brasil estão subindo por causa da inflação substancial”, disse a empresa em seu relatório.

A Netflix fechou o segundo trimestre com 7,75 milhões de usuários internacionais (7,01 milhões deles são pagantes) e 29,81 milhões de usuários nos Estados Unidos (28,62 milhões pagantes). A diferença ocorre porque a empresa oferece um mês de acesso gratuito ao serviço para novas assinaturas. Segundo a assessoria de imprensa no Brasil, mais 1 milhão de assinantes estão na América Latina, incluindo o Brasil.

Em um ano, a Netflix teve um crescimento de 10 milhões de usuários em todo o mundo, o que garantiu um aumento na receita da empresa de 26% nos Estados Unidos e de 155% internacionalmente. Ao todo, a receita subiu para US$ 1,069 bilhão no segundo trimestre, ante US$ 889 milhões no mesmo período do ano passado. O resultado trimestral, porém, ficou abaixo do estimado pela empresa.

O serviço de streaming deve ser inaugurado em mais países em 2014, o que deve aumentar o número de usuários. Nos próximos meses, a Netflix abrirá o serviço na Holanda.

A Netfilx também afirmou que continuará investindo em produções próprias, como as séries House of Cards, Orange is the New Black e Arrested Development lançadas neste ano. Em 2014, a Netflix lançará as sequências das temporadas dessas séries.

“Vamos expandir nossa iniciativa de conteúdo original para incluir documentários de amplo apelo e programas especiais de comédia stand-up”, disse a empresa.

Outro plano divulgado pela empresa é a criação de uma ferramenta para que as pessoas possam criar perfis diferentes de usuários dentro de uma mesma conta — para diferentes pessoas da mesma família, por exemplo. Com isso, cada perfil terá uma experiência mais personalizada. Segundo a empresa, 75% do conteúdo transmitido são de recomendações feitas com base no perfil do usuário, pelos algoritmos do serviço.