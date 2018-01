Inglaterra entra na era da notificação judicial via Twitter - Link - Estadão

O usuário intimado assina no Twitter como @blaneysblarney – passando-se pelo autor do site homônimo Blaney’s Blarney, e consequentemente infringindo os direitos autorais do blogueiro de legislação Donal Blaney. De acordo com a BBC, as leis britânicas não exigem que uma intimação seja entregue em mãos, podendo usar meios como fax ou e-mail.

O blogueiro, que também é advogado, decidiu proceder com a intimação via rede social após saber de um caso semelhante na Austrália, onde foi usado o Facebook.