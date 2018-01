Inglaterra monitora BlackBerry Messenger - Link - Estadão

Serviço usado por 37% dos adolescentes ingleses está sendo rastreado por agências de inteligência

SÃO PAULO – O governo inglês está trabalhando em parceria com uma empresa de inteligência para identificar manifestantes e ler as mensagens que eles trocam através do BlackBerry Messenger (BBM), um chat acessível apenas para usuários da RIM e escolhido por ativistas de todo o mundo por encriptar as mensagens e dificultar o trabalho da polícia.

De acordo com uma reportagem publicada nesta terça-feira pelo The Guardian, a agência de inteligência MI5 (responsável por proteger o país de ameaças terroristas) e a empresa de segurança GCHQ estão agindo juntas para identificar os responsáveis pelos protestos da semana passada.

Os computadores e escutas da GCHQ conseguiriam pegar mensagens e áudio e do BBM, enquanto o MI5 e a polícia identificariam os donos dos celulares com ajuda das fabricantes e de provedores de internet. Juntas, interceptam mensagens eletrônicas e de telefone e sabem de onde cada uma delas veio e onde foram parar.

A Research in Motion, que já enfrentou críticas em países como Índia e Emirados Árabes Unidos por causa do seu serviço de comunicações quase anônimo, afirmou que trabalhará ao lado das autoridades das ingleses para investigar os manifestantes e saqueadores. A empresa não pode fornecer o conteúdo das mensagens do BlackBerry Messenger, mas pode citar nomes, números e horários de usuários do serviço.

Na semana passada, o primeiro ministro inglês David Cameron causou polêmica também ao dar a entender que poderia bloquear redes sociais e serviços de comunicação instantânea para parar com os tumultos.