Inglês joga US$ 7;5 milhões em bitcoin fora - Link - Estadão

James Howells recebeu 7,5 mil BTC em 2009, guardou num disco rígido e, durante mudança, jogou HD no lixo

SÃO PAULO – Há tempos a expressão “jogar dinheiro no lixo” não era tão bem utilizada quanto quando aplicada à história do inglês James Howells. Em 2009, ele recebeu 7,5 mil bitcoins por um serviço que fez, e os guardou em uma carteira digital em seu disco rígido.

Na época, bitcoins não valiam quase nada, e o HD simplesmente foi para o fundo de um armário. Um tempo depois, em uma mudança, Howells se livrou do HD, que foi parar em um lixão. Tudo certo, não fosse o fato de que o bitcoin sofreu uma grande valorização nos últimos dias, valendo cerca de R$ 1 mil.

Faça a conta: se tivesse ficado com seu disco rígido, hoje Howells teria cerca de US$ 7,5 milhões. Em entrevista ao site Complex, ele disse o seguinte: “Me distraí com mudanças e a vida familiar. Quando me dei conta de como estava o preço do bitcoin, percebi que joguei meu dinheiro no lixo”.

Na entrevista, Howells conta que tentou ir até o lixão local e procurar pelo seu HD, mas o aterro sanitário tinha o tamanho de um campo de futebol, e a mudança havia acontecido alguns meses atrás. “Sem chance”, pensou o inglês. “Não havia mais nada que eu podia fazer”.