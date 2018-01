Ingressos de Toy Story 3 pelo Facebook - Link - Estadão

Já faz um tempo que a venda de ingressos de cinema e shows pela internet está consolidada. Mas agora, um movimento da Disney pode causar mais uma nova grande reviravolta nesse mercado. Isso porque a empresa criadora de Mickey Mouse está, desde o dia 26 de maio, vendendo ingressos para o filme Toy Story 3 por sua página no Facebook.

Ao fazer uma compra, essa notícia é compartilhada com todos os seus amigos. E a ideia é fazer com que assim, a sua compra incentive o seu amigo a também comprar o ingresso. Os primeiros resultados mostram que as pessoas têm usado o aplicativo para comprar ingressos em grandes quantidades — 80 tickets na média.

“A ideia de todo esse processo é fazer com que nenhum amigo fique para trás”, disse Oliver Luckett, vice-presidente da Disney e gerente da estratégia da empresa nas redes sociais. Para colocar em prática o serviço, a Disney firmou parceria com vários sites de vendas de ingressos e consegue atender quase todo o Estados Unidos. O Facebook não recebe nada com as vendas, apenas o grande aumento de tráfego.

