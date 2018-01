INPI confirma que 'iPhone' é da Gradiente - Link - Estadão

Empresa é dona da marca no País desde 2008; presidente diz que Apple não mostrou “respeito com o nosso registro”

SÃO PAULO – A Gradiente tem o direito de processar a Apple por usar o nome iPhone no Brasil. O INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) confirmou que a empresa brasileira tem o registro da marca “iPhone” no País desde 2008. A IGB Eletrônica, dona da Gradiente, entrou com o pedido em 2000.

Segundo o registro, o nome “iphone” deve ser usado como parte da marca G Gradiente iphone. Isso não impede, porém, que a Gradiente destaque um dos termos da marca.

Foi exatamente o que ela fez nesta terça-feira, 18, ao anunciar sua nova linha “IPHONE”. Segundo release divulgado à imprensa, “em 2000, a Gradiente visualizou que haveria uma revolução tecnológica no mundo dos celulares, com a convergência da transmissão e recepção de voz e de dados, por meio da internet móvel.”

Segundo o fundador da Gradiente, Eugênio Staub, declarou ao Estado a empresa não tem a intenção de iludir o consumidor. “Até porque nosso sistema operacional é diferente, é Android”.

Staub, no entanto, criticou a postura da Apple. “Quando entraram no País, a marca já estava registrada. O caminho mais conveniente teria sido se eles tivessem procurado a gente. Se eu vou a outro país e verifico que alguém tem a marca Gradiente, por exemplo, como já aconteceu, eu procuro a empresa para negociar. Ninguém nos procurou. Houve, digamos assim, uma falta de respeito com o nosso registro.”

A Apple enfrentou situação semelhante na China no primeiro semestre. Uma empresa local havia patenteado o nome iPad. A fabricante americana resolveu a questão através de acordo judicial.

