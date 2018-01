Inscrição para prêmio de arte digital termina dia 5 - Link - Estadão

As modalidades contempladas pelo prêmio são: ambientes imersivos, internet, inteligência artificial e games. Serão sete prêmios no total. Dois de R$ 10 mil cada para artistas em início de carreira que têm se destacado; Quatro de R$ 30 mil para artistas com pelo menos dez anos de carreira e um prêmio especial de R$ 40 mil para um criador de destaque.

Os premiados serão anunciados em setembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site http://www.ism.org.br.