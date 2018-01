Instagram agora permite publicar vídeos - Link - Estadão

Nova ferramenta aceita vídeos de até 15 segundos, aplicar filtros para fazer efeitos gráficos e tem estabilização de imagem

Por Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO - O Instagram lançou hoje novos recursos para a publicação de vídeos na rede social. Com isso, confirmou os rumores de que esse seria o tema do evento misterioso do Facebook.

“Esse é o mesmo Instagram que todos nós conhecemos e amamos… mas ele tem movimento”, disse Kevin Systrom, cofundador e CEO do Instagram, na apresentação da novidade.

Foto: Reprodução

Com o novo recurso, agora é possível publicar vídeos de até 15 segundos no Instagram. São 13 filtros customizados exclusivos para vídeo.

Os vídeos não serão reproduzidos em looping como no Vine. No Instagram, o usuário poderá escolher uma imagem da gravação para ser a foto de capa do vídeo. Também é possível editar as gravações.

A aplicação está disponível para as versões 4.0 do Android e do iOS. Para quem já tem o aplicativo instalado, basta baixar a última atualização.

O “Cinema” é outra ferramenta. Essa função estabiliza as imagens em movimento e dá uma “cara” de cinema às gravações em vídeo.

O Instagram tem 130 milhões de usuários e 45 milhões de fotos são publicadas por dia. A rede social foi comprada pelo Facebook no ano passado. Com o novo recurso para vídeos, o Instagram fortalece sua estratégia frente ao Vine, aplicativo que permite a criação de vídeos de até seis segundos nas plataformas iOS e Android.