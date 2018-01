Instagram anuncia lançamento no dia 12 - Link - Estadão

Evento está marcado para a próxima quinta-feira, em Nova York; especula-se que a empresa possa anunciar serviço de mensagens ou de impressão de fotos

SÃO PAULO – O Instagram distribuiu nos EUA convites para um anúncio da empresa na próxima quinta-feira, dia 12, em Nova York. “Você está convidado para dividir um momento com Kevin Systrom e o time do Instagram”, diz o convite.

O anúncio do evento deu início às apostas de qual será o anúncio misterioso do aplicativo de fotos. A principal especulação é que o Instagram anuncie o lançamento do seu serviço de mensagens privadas, uma resposta do Instagram ao crescimento do rival Snapchat.

Por outro lado, há quem aposta que pelo formato do convite, a empresa possa anunciar um serviço de impressão das fotos. O convite em papel foi enviado para a imprensa acompanhado de uma foto publicada no aplicativo impressa em um cartão quadrado de madeira com alça para ser pendurado na parede.