Instagram atinge 80 milhões de usuários - Link - Estadão

Rede de compartilhamento de fotos foi comprada pelo Facebook em abril por US$ 1 bilhão

SÃO PAULO - O Instagram, a rede social de compartilhamento de fotos, atingiu a marca de 80 milhões de usuários, que já compartilharam mais de 4 bilhões de imagens. Os números foram anunciados nesta quinta-feira, 26, no blog do Instagram.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

“Temos visto pessoas compartilharem fotos de todo o mundo, da Coréia do Sul à Bolívia, e até debaixo d’água!”, escreveu a equipe no blog.

“Somos honrados pelas maravilhosas fotos das vidas das pessoas que vemos todo dia no Instagram; obrigado por fazerem parte dessa comunidade crescente”.

A rede social, queridinha de usuários de smartphones, traz belos filtros que tornam as imagens mais artísticas e com um certo ar vintage.

Criada pelo brasileiro Michel Krieger e o sócio Kevin Systrom em São Francisco, a startup vem crescendo continuamente desde o seu lançamento, em outubro de 2010.

Antes restrito a dispositivos com iOS, em abril deste ano, lançou sua versão para Android e viu seu valor de mercado ser multiplicado por dez, de US$ 50 para 500 milhões. Nas primeiras 24 horas de Android, o Instagram registrou duas mil ativações por minuto. Poucos dias depois, foi comprado pelo Facebook por US$ 1 bilhão, e rapidamente alcançou a marca de 50 milhões de usuários.

No fim de junho, a plataforma saiu do mundinho dos smartphones e chegou à web, possibilitando aos usuários comentar e ‘curtir’ fotos pelo browser. No entanto, o uso pela web é restrito e não apresenta um feed de imagens postadas pelos contatos; para vê-las, é necessário um link direto. No entanto, há outras alternativas que possibilitam essa visualização. Não se sabe qual é o próximo passo da rede social, mas a expansão parece estar apenas no começo.

Aproveite para seguir o Link no Instagram, que estreou sua conta em junho, direto de São Francisco, na WWDC 2012 - conferência para desenvolvedores da Apple. Siga o @linkestadao e acompanhe imagens relacionadas ao mundo da tecnologia, além da cobertura de eventos do meio digital.