Instagram bate Twitter em dispositivos móveis - Link - Estadão

Apesar do Twitter ter seu app instalado em mais smartphones, seu tráfego nos Estados Unidos já é menor que o da rede social de fotos

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Instagram superou o Twitter em acessos em aparelhos móveis pela primeira vez. De acordo com relatório da ComScore para o mês de agosto nos Estados Unidos , o Instagram teve em média 7,3 milhões de usuários ativos diários, enquanto o Twitter teve 6,7 milhões.

—-

O relatório segue informando que os usuários do Instagram passam 44% mais tempo no aplicativo em relação aos usuários do Twitter.

A única vitória do Twitter tem um gosto amargo. Mesmo sendo menos usado, a rede social ainda ganha em número total de smartphones onde o app foi baixado – 29 milhões contra 22 milhões. Mas, como qualquer usuário sabe, instalado não significa utilizado.

Em julho deste ano, o Twitter cortou a possibilidade de usar a rede de contatos do microblog para encontrar amigos no Instagram.