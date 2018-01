Instagram chega a 200 milhões de usuários - Link - Estadão

SÃO PAULO – A rede social de fotos Instagram anunciou nesta quarta, 26, ter atingido o número de 200 milhões de usuários em sua base. Há cerca de um ano, o aplicativo publicava a sua versão para Android, a menos de uma semana de ser comprado por Mark Zuckerberg e o gigante Facebook.

Em um post comemorativo, o Instagram afirma ter passado da marca de 20 bilhões de fotos compartilhadas pelo aplicativos até agora. “Revimos isso pensando sobre a beleza e a importância de tudo o que essa comunidade já criou”, diz o texto publicado.

Além de abrirem o app para usuários de Android (donos de cerca de 80% do mercado de smartphones até o final do ano passado), o Instagram chegou para os usuários de Windows Phone em novembro, acrescentou o recurso Direct (para envio de fotos particulares) e o formato de vídeo com limite de 15 segundos (em uma tentativa de rachar esse nicho com outros apps como Vine).

No final das contas, dos 200 milhões usuários cadastrados hoje, 50 milhões vieram só nos últimos seis meses. Dados que funcionam como um feedback positivo sobre a direção que a empresa tem escolhido tomar desde sua criação.

“Obrigado por tornarem o Instagram um ótimo app. Mal podemos esperar para ver o que vocês vão criar a seguir.”