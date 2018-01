Instagram chega a 600 milhões de usuários - Link - Estadão

Leia mais Instagram ganha vídeo ao vivo para competir com Twitter e Snapchat

O Instagram anunciou nesta quinta-feira, 15, que acaba de chegar à marca de 600 milhões de usuários mensalmente ativos em sua plataforma. É um número e tanto para a empresa, que ganhou 100 milhões de novas contas em apenas seis meses.

Em junho, a rede social de compartilhamento de fotos e vídeos havia conquistado 500 milhões de usuários. Fundado em 2010, o Instagram foi comprado em 2012 pelo Facebook por US$ 1 bilhão, quando tinha apenas 50 milhões de usuários.

A rede social tem passado por uma série de mudanças nos últimos meses. A principal foi a criação do Stories, serviço de mensagens efêmeras que ficam no ar por apenas 24 horas.

Outra polêmica foi o surgimento de um algoritmo que fez com que as mensagens deixassem de aparecer de forma cronológica na rede social; agora, elas são selecionadas de acordo com os interesses do usuário e os amigos de quem é mais próximo, de forma semelhante ao que acontece no Facebook.

Em novembro, a empresa anunciou ainda duas novas funções: a de transmissões de vídeos ao vivo e a de mensagens diretas efêmeras para amigos, se aproximando de serviços como Periscope e Snapchat.