Instagram cogita serviço de vídeo - Link - Estadão

Co-fundador diz que empresa tem planos para desenvolver uma plataforma de compartilhamento de vídeos

SÃO PAULO – Durante sua participação no TechCrunch Disrupt em Pequim, na China, o co-fundador do Instagram Kevin Systrom disse que a empresa está cogitando desenvolver uma plataforma de compartilhamento de vídeos.

Sem dar certeza se já há um projeto em andamento e sem falar em prazos, Systrom afirmou que vídeos são “uma área muito interessante. Nós realmente queremos ir atrás de algo maior que fotos com filtros aplicados. Nosso trabalho é permitir que os usuários contem a história de suas vidas, e se a ferramenta necessária for vídeos, nós faremos isso. Não tenho certeza se filtros para vídeos estarão inclusos ou não, mas definitivamente temos planos para isso”, disse ele ao site.

O Instragram, criado por Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger, já conta com mais de 12 milhões de usuários. A maior parte deles se encontra na China, onde o aplicativo é baixado por 100 mil novas pessoas toda semana. Japão e Estados Unidos ocupam o segundo e o terceiro lugar no ranking de usuários.

Segundo Systrom, o Instagram está atualmente focado na Ásia. Apostando na comunidade mundial formada dentro do aplicativo como diferencial de seu serviço, ele diz que a empresa espera oferecer suporte para diversas redes sociais japonesas, coreanas e chinesas em um futuro próximo. A ação se faz necessária uma vez que, na China, redes sociais como Twitter e Facebook são bloqueadas pelo governo. Dispositivos basicamente sociais como o Instragram precisam operar com sites como Weibo, o microblog mais popular do país.

Após sua palestra para o próprio TechCrunch, Systrom foi perguntado sobre a possibilidade de haver uma nova rodada de financiamento para a empresa, rumor que já circula no Vale do Silício. Ele nega, dizendo que “não é realmente uma prioridade levantar mais dinheiro agora”.