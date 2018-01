Instagram é bloqueado na China em meio a protestos - Link - Estadão

Site mostra Instagram bloqueado em diversas regiões da China. FOTO: Reprodução Site mostra Instagram bloqueado em diversas regiões da China. FOTO: Reprodução

NOVA YORK – O Instagram, popular serviço de compartilhamento de fotos controlado pelo Facebook, foi bloqueado na China, segundo numerosos relatos, incluindo de jornalistas do New York Times baseados em Hong Kong. A companhia não comentou o assunto de imediato.

Os relatos de bloqueio ocorrem em meio a protestos pró-democracia em Hong Kong, onde muitos têm publicado vídeos e fotos mostrando a polícia disparando bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes.

Muitas das fotos estão sendo publicadas com a hashtag “Occupy Central”, uma expressão que estava bloqueada neste domingo no Weibo, versão chinesa do Twitter.

O site www.blockedinchina.net também indicava que o Instagram estava bloqueado na China, incluindo em Pequim e Shenzhen.

/REUTERS